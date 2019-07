Culture

Marie Ferrere, wedding planner au delà de la passion

Marie Ferrere, notre belle wedding planner, notre marraine la fée, celle qui donne vie à vos rêves de princes et princesses, nous rappelle que le vrai mariage, c’est une construction de tous les jours, et non pas une journée éphémère, remplie de paillettes et de féerie.

Serena FaceCam