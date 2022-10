Marie-Anne et Gervais Acadine ont célébré leurs Noces d’or le 1er octobre dernier

Marie-Anne et Gervais ACADINE ont fêté un demi-siècle d’amour le 1er octobre dernier en présence de Guyto BELLON, délégué du suivi des travaux du patrimoine bâti de la Régie communale. Lui, ancien chauffer de poids lourd, elle, cantinière à l’école de Barrage ont profité de cet anniversaire exceptionnel pour renouveler leurs voeux à l’Eglise de La Saline. Ils se sont rencontrés à côté de la citerne d’eau du barrage. Ce fut le coup de foudre. Le 29 septembre 1972, ils se sont unis à la Mairie Annexe de la Saline-les-Hauts. De cette belle union est née, 5 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. 50 ans plus tard, l’étincelle est toujours là. On leur souhaite encore beaucoup de tendresse, de patience, d’humour, de respect… Tel est, sans doute, le secret de l’amour.