Marie-Andrée et Jean-Richard Masseaux fêtent leur 50ème anniversaire de mariage à Bellemène

« Les années de vie commune après le mariage sont toujours teintées de bonnes et moins bonnes périodes mais le tout est de savoir accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts ». Voici le conseil prodigué par les époux Masseaux qui célèbrent leurs Noces d’Or ce jeudi 27 février dans les hauts de Saint-Paul.



À respectivement 72 ans et 75 ans, Marie-Andrée et Jean-Richard se connaissent depuis la petite enfance et ont tout de suite su que leur destin était lié. Même s’il a fallu, pour les besoins professionnels, aller travailler en métropole, ils décident de se marier à la mairie et l’église de leur quartier à Bellemène.



De retour dans l’ile durant leurs dernières années de carrière d’infirmière pour madame et à la Poste de Saint-Denis pour monsieur, ils profitent depuis 2003 de leur retraite. Avec 4 enfants et 8 petits-enfants, ce sont d’autant plus les moments partagés en famille qui comblent de bonheur le couple mis à l’honneur ce jour.