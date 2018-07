Marie-Alice Sinaman invite les marmailles de 1000 Sourires dans les coulisses du Teat Plein Air

“Le fait d’avoir emmené neuf enfants au théâtre, c’est un clin d’oeil parce que l’association a dépassé au mois d'avril dernier le cap des 9000 enfants parrainés, explique Ibrahim Ingar, président de l’association. C’est d’autant plus symbolique, parce que nous avons invité des marmailles qui habitent tout près du Teat et n’étaient pourtant jamais venus voir un spectacle. Je tenais à remercier nos deux parrains, Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot, ainsi que l’équipe du Teat, qui ont accueillis les enfants en VIM et leur ont fait vivre un moment inoubliable »A ce jour, 1000 Sourires a organisé 220 opérations et parrainé plus de 9420 marmailles.site de l'association : www.1000sourires.re