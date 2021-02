"Mariages, cérémonies, soirées" au coeur de la reprise de l'épidémie

C'est ce qu'a affirmé Jacques Billant lors de la conférence de presse organisée mercredi et que vous avez pu suivre en direct sur Zinfos974. Les autorités sanitaires ont expliqué que La Réunion s'approchait à nouveau du seuil d'alerte en terme de taux d'incidence. Le nombre de nouveaux cas est donc en forte hausse depuis la fin des vacances, comme l'avait craint le représentant de l'Etat dès le mois de décembre dernier.Mais le préfet de La Réunion insiste sur le fait que l'importation du coronavirus n'est pas le coeur de la problématique. Il a d'ailleurs expliqué en détails pourquoi il ne fermerait pas l'aéroport malgré l'apparition de nouveaux variants. Jacques Billant explique que l'on observe un "relâchement" dans le respect des gestes barrières."85% des cas s'expliquent par le fait que les Réunionnaises et les Réunionnais n'ont pas respecté les gestes barrières. Ce n'est pas une accusation, c'est un simple constat", lance-t-il.Le plus haut représentant de l'Etat ajoute : "Ce sont des mariages et des cérémonies avec beaucoup trop de monde. Ce sont des soirées irresponsables ou juste des galettes de bonne année entre collègues. Ce relâchement, vous le constatez, je le constate et personne ne peut s'en satisfaire."