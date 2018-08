A la Une ... Mariage: Zoom sur le travail minutieux d'une wedding planneuse

Les organisatrices de mariage, dites "wedding planneuses", commencent de plus en plus à voir le jour à La Réunion. Mais Marie déclare ne pas avoir vraiment peur de la concurrence. Elle est à la tête de l'[agence M&VOUS]urlblank:http://metvous.re/ depuis maintenant six ans. Elle a été rejointe par Pauline il y a un peu plus deux ans.



Depuis toutes ces années et désormais ensemble, elles ont construit un univers bien particulier où les futurs mariés peuvent se projeter et se sentir en confiance. "Au-delà de juste une prestation, de donner un contact, ça va être de créer l'univers du mariage avec les mariés", explique-t-elle.



Nous l'avons suivie dans les derniers préparatifs du mariage de Simon et Alexia. Expatriés en Métropole mais Réunionnais de coeur et sang, ces deux tourtereaux ont souhaité s'unir sur l'île de leurs souvenirs et de leurs familles. A J-2, les futurs mariés ont eu un dernier rendez-vous avec Marie, afin de rencontrer leur photographe.



En effet, au cours de l'année de préparation prévue généralement, le couple et l'organisatrice se rencontrent à plusieurs reprises pour répondre aux différentes étapes: prestataires, mairie, etc. "Après il y a plus des rendez-vous ça va être plus du psychologique pour rassurer, pour parler avec les mariés", explique Marie.

Le relationnel pour un mariage unique



Dès les premiers échanges, on comprend très vite que le plus important pour Marie dans l'organisation d'un mariage, c'est avant tout le relationnel. "Ca ne s'explique pas. (...) Et c'est vraiment important qu'il y ait un coup de coeur avec le couple", confie-t-elle. "C'est vraiment une relation qu'on construit et qui fait qu'à la fin, le mariage ressemble vraiment aux mariés et pas juste à une image Pinterest qu'ils sont allés chercher. C'est la relation en elle-même qui fait que chaque mariage devient unique."



Le relationnel est également le maître-mot avec les prestataires. "Un photographe c'est pas juste quelqu'un appuie sur un bouton, c'est quelqu'un qui va être là toute la journée, il faut que le relationnel passe bien, que les mariés se sentent à l'aise", précise-t-elle. Lors de sa rencontre avec les futurs mariés, le photographe Jean-Philippe Phauliau a lui-même précisé que "le tutoiement est de rigueur".



Du choix du photographe, du menu pour la soirée, du rendez-vous de coiffeur le Jour J... La wedding planneuse prend en charge tout ce dont le couple ne souhaite pas s'occuper. "Pour chaque pôle du mariage, on va proposer au moins deux choix aux mariés, pour qu'ils puissent comparer aussi bien la prestation que la personne qui est derrière. (...) On est assez strictes là-dessus, c'est aussi pour ça que les mariés nous font confiance." confie Marie.



Les wedding planneuses, un métier nouveau, surtout à La Réunion



"L'aspect familial à La Réunion qui a joué pendant longtemps, c'est les parents qui organisent les mariages, les taties, les organisatrices de mariage étaient mal vues", souligne Marie. C'est très important pour elle de rencontrer la famille et de leur dire "je suis pas là pour voler le mariage".



Certes, faire appel à une organisatrice de mariage a un certain coût, mais cela permet surtout de gagner du temps, et ce n'est pas Alexia et Simon qui diront le contraire. "C'est sûr que c'est un budget, mais on s'est dit que c'était le prix à payer. (...) On est des gens pas très organisés, pas envie de se laisser dépasser par les événements et pour que nos familles profitent", confie le couple.



"On en a deux ou trois par an qui nous donnent du fil à retordre, qui ont vraiment des idées très arrêtées, en général c'est les filles. C'est vraiment plus au niveau de la déco et du traiteur, où on a vraiment des exigences particulières, auxquelles on doit répondre", précise Marie.



Pour l'heure, le mariage de Simon et Alexia est passé et s'est bien déroulé. Mais ce n'est pas encore le moment pour Marie et Pauline de respirer, les mariages comme celui-là vont s'enchaîner jusqu'à début septembre. Elles se gardent un mois de septembre moins dense car les demandes affluent en octobre, qui reste la période la plus prisée à La Réunion. Charline Bakowski Lu 832 fois





