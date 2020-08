A la Une . Marée noire du Wakashio : Avant de venir à La Réunion, Sébastien Lecornu se rendra à Maurice

Ce n'était pas prévu et le ministre vient de l'annoncer via un tweet : Avant de venir à La Réunion, il se rendra à l'ile Maurice pour se faire une idée des dégâts provoqués par la marée noire et superviser les moyens mis à disposition du gouvernement mauricien par la France. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 21:53 | Lu 310 fois

C'est par un tweet que me ministre des Outremer a annoncé la nouvelle : "À la demande d’ Emmanuel Macron #Wakashio , et en amont de mon déplacement à La Réunion, je me rendrai le 16 août à Maurice pour superviser le dispositif mis en place pour aider le gouvernement mauricien à lutter contre la pollution maritime, à la suite de l’échouement du Je m’entretiendrai à cette occasion avec Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien. Je ferai également un point sur le dispositif antipollution mis en place et l’état d’avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion".



Pour rappel, Sébastien Lecornu a prévu d'effectuer une visite officielle dans notre ile du 17 au 20 août prochain.



