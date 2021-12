zinfos-moris.com Marée noire à l’île Maurice : le capitaine du navire, Sunil Kumar Nandeshwar écope de 20 mois de prison

Par E. Moris - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 12:49

Le capitaine et son second sri-lankais Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna, du « MW Wakashio » , ont été reconnus coupables le mardi 21 décembre, pour « mise en danger de la sécurité de la navigation ».



Ce lundi 27 décembre, la magistrate Ida Dookhy-Rambarun, a rendu son verdict, les deux hommes écopent de 20 mois de prison chacun. Ce vraquier japonais échoué le 25 juillet 2020 sur un récif corallien au sud-est de l’île Maurice, a relâché plus de 1 000 tonnes de fioul dans les eaux mauriciennes.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... « MW Wakashio »