La grande Une Marée noire à Maurice : Un hélicoptère évacue des hydrocarbures du navire

Un appareil de l’antenne mauricienne de Corail Hélicoptère est venu porter main forte aux équipes qui tentent d’empêcher une catastrophe écologique de grande ampleur dans le lagon mauricien. Ce jeudi, l’hélicoptère a permis d’évacuer par les airs des tonnes d’hydrocarbures stockées à l’intérieur du navire échoué sur la barrière de corail. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 7 Août 2020 à 17:49 | Lu 1075 fois

La marée noire qui s’échappe du Wakashio continue de progresser dans le lagon mauricien et a atteint ce vendredi les plages de Mahébourg, Pointe Canon et Rivière Créole.



L’antenne mauricienne de la compagnie réunionnaise Corail Hélicoptère a déployé un de ses appareils sur le site de l’échouage, pour venir en aide aux équipes mobilisées pour retenir la marée noire.



C’est par les airs qu’il a permis d’évacuer des tonnes de fioul du vraquier échoué. L’hélicoptère a multiplié les allers-retours entre l’immense navire et un bateau remorque positionné à proximité.











Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité