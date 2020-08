A la Une . Marée noire : Les cheveux des Réunionnais bientôt envoyés à Maurice ?

Alors que les cheveux sont capables d'absorber les hydrocarbures, l'Unec Réunion souhaite que les coiffeurs réunionnais apportent leur aide à Maurice, en proie à une catastrophe écologique.

"On aurait la possibilité, nous, coiffeurs, d’apporter notre aide à nos compatriotes mauriciens en leur fournissant la récolte des cheveux coupés dans nos salons pour qu’ils s’en servent pour fabriquer des barrières contre la propagation du fuel dans l’océan", écrit Marie-Pierre Lafosse-Riviere, la présidente de l'Unec Réunion, sur les réseaux sociaux.

"Depuis samedi dernier l’Unec-Reunion a pris attache auprès des pouvoirs compétents, et reste en attente de réponses, car il s’agit de savoir comment faire pour récolter et trouver une endroit pour stocker les cheveux et surtout comment faire pour les acheminer jusqu’a l’Ile Maurice !", précise-t-elle.



