A la Une .. Mardi: retour d'un fier soleil sur l'île avant une dégradation sur l'Est la nuit prochaine

Beau temps avec des maximales qui dépassent 30° sous abri sur l'Ouest et le Nord ce mardi. Prévisions pour le mardi 14 Avril

➡️ En début de matinée: l'île se réveille sous le soleil qui contrairement à ces derniers jours n'oublie personne.

Les thermomètres en profitent après 8heures et un petit air estival se rappelle à nos sens d'ici la fin de la matinée. Les températures sont sensiblement plus élevées que ces derniers jours sur le Nord, l'Est et dans l'intérieur et restent chaudes sur l'Ouest.



➡️ L'après-midi l'évolution diurne est sans prétention et l'impression de beau temps perdure.



Toutefois en soirée et la nuit prochaine des averses reviennent à la charge sur la moitié Est.



🎏 Le vent reste bien sensible entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe sur le Nord et sur les côtes du Sud sauvage. Les rafales peuvent flasher à 60 ou 65km/h. Quelques rafales sont également notées à la Plaine des Cafres et au volcan.

En revanche les plages de l'Ouest et même de l'Étang Salé et de Saint Pierre seront déventées.



🌊 La houle atteint toujours 2m sur les côtes du Sud sauvage jusqu'à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h29 le 15 -- Coucher du soleil : 18h07 le 14



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Mare à Vieille Place 26

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France: les relevés de 5h sont manquants encore une fois. Mais pas de surprise particulière. Des minimales de fin d'été ou de transition. 8° au Maïdo et au volcan et un petit 20° à Pont-Mathurin. Mon Facebook

Les pluies des dernières 24heures à 6heures. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: alizés modérés à assez rapides sur la Réunion. De l'activité loin au Nord-Est notamment en bordure Est de la zone avec la Perturbation Tropicale 93S.



La Réunion est dans une zone dégagée ce mardi mais de l'humidité revient par l'Est la nuit prochaine. Activité loin au Nord des Mascareignes et en bordure Est de notre zone avec la Perturbation Tropicale 93S suivie par le Joint Typhoon Warning Center et par Météo France. PATRICK HOAREAU Lu 365 fois







