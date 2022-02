A la Une . Mardi noir sur les routes de l’île

En raison des conditions météorologiques, de nombreuses routes sont fermées à la circulation ou déconseillées. Dans le Sud, ce sont 8 km de bouchons qui attendent les automobilistes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 08:37

La route du Littoral toujours fermée, la route de Cilaos coupée, le radier du Ouaki submergé ou encore la route de la Montagne déconseillée, les mauvaises nouvelles s’enchaînent sur les routes de l’île ce mardi matin.



Dans le Sud, ce sont 8 km de bouchons qui attendent les automobilistes dans le sens Étang-Salé/Saint-Pierre. Le trafic est également chargé entre le rond-point des Azalés et Mon-Caprice.



Dans l’Est, la 4 voies de Saint-Benoît connaît également de forts ralentissements.



À Cambaie, un camion a fait une sortie de route sur l’axe mixte, provoquant d’importants bouchons. Plusieurs sorties de routes sont signalées à travers le réseau (route des plaines, route de la Montagne).



Avec les crues de plusieurs ravines, nombre de petites routes sont coupées et obligent les usagers à se rabattre sur d’autres chemins.



Prudence sur les routes.



