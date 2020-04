A la Une ... Mardi: la nuit prochaine est prévue bien fraîche

Météosat à 8h15 centrée sur les Iles Soeurs. Sur la Réunion la fraîcheur persiste souvent un peu ce matin mais les rayons du soleil seront appréciés dans les hauts. Prévisions pour le mardi 28 Avril

Le temps est plutôt sec et frais à l'abri du soleil. En soirée les températures baissent rapidement et la nuit est prévue plus fraîche encore que la précédente.



➡️ En début de matinée: les rayons du soleil sont appréciés. Cependant quelques bancs nuageux trainent sur le Sud-Est plus localement sur le Nord et de façon isolée sur le littoral. On note même un peu d'humidité résiduelle sur le quart Sud-Est de l'île.



En cours de matinée le soleil reste souverain sur notre caillou.



➡️ Cet après-midi la couverture péi est assez modeste et laisse souvent percer le soleil. Les sommets s'exposent fièrement.

Le gris est toutefois plus prononcé sur la Route des Laves et localement sur les pentes de l'Ouest.



En soirée et au cours de la nuit prochaine le ciel se dégage en grande partie malgré un peu d'humidité possible sur le Sud-Est.

Les thermomètres baissent rapidement et une fraîcheur bien nette s'installe sur les pentes et gagne progressivement le littoral.

Dans les régions hautes de l'île il fait froid.



🎏 Le vent n'approche plus les 90km/h comme lundi mais flashe encore à 60km/h sur le Sud entre Saint-Jo et l'Étang-Salé, et de Sainte-Rose à Saint-Denis.

En journée il rentre vers la Saline et l'Hermitage.



🌊 La mer est forte au Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre. La houle atteint près de 3m.

La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sur le Nord et le Nord-Ouest. Elles montent lentement ce matin dans le Sud et le Sud-Est. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h33 le 29 -- Coucher du soleil : 17h58 le 28



🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1019.5 hectoPascals. ➡️les rayons du soleil sont appréciés. Cependant quelques bancs nuageux trainent sur le Sud-Est plus localement sur le Nord et de façon isolée sur le littoral. On note même un peu d'humidité résiduelle sur le quart Sud-Est de l'île.le soleil reste souverain sur notre caillou.➡️la couverture péi est assez modeste et laisse souvent percer le soleil. Les sommets s'exposent fièrement.Le gris est toutefois plus prononcé sur la Route des Laves et localement sur les pentes de l'Ouest.le ciel se dégage en grande partie malgré un peu d'humidité possible sur le Sud-Est.Les thermomètres baissent rapidement et une fraîcheur bien nette s'installe sur les pentes et gagne progressivement le littoral.Dans les régions hautes de l'île il fait froid.n'approche plus les 90km/h comme lundi mais flashe encore à 60km/h sur le Sud entre Saint-Jo et l'Étang-Salé, et de Sainte-Rose à Saint-Denis.En journée il rentre vers la Saline et l'Hermitage.est forte au Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre. La houle atteint près de 3m.La température du lagon est voisine de 27°.sont proches des normales sur le Nord et le Nord-Ouest. Elles montent lentement ce matin dans le Sud et le Sud-Est. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h33 le 29 --17h58 le 28🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1019.5

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28 La Bretagne (238m) 28 La Montagne/Brises 28/29 Le Port 29/30 Saint Paul 28/29 Grand Fond 29/30 Pointe 3 Bassins 28/29 Tan Rouge 25 Colimaçons 23 Étang Salé Les Hauts 22 Les Makes 22 Saint-Louis 28 Pierrefonds 27 Terre Rouge 28 Trois Mares, Tampon 24 Saint Joseph 27 Le Baril 25 Sainte Rose 27 Saint Benoit 28 Saint André 28 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 20 Cilaos 22 Mare à Vieille Place 23

Quelques températures minimales relevées cette nuit de lundi à mardi. Stations de MétéoR OI et de Météo France.

BELLECOMBE 7.9

BOURG MURAT 9.4

NDAME PAIX 9.7

MAKES 15

BERIVE 16.2

PITON ARMAND LES HAUTS 16.6

LA CRETE 16.6

TROIS MARES 16.8

ESPERANCE LES HAUTS 17.7

ETANG SALE LES HAUTS: 17.7

BRAS MADELEINE 18.8

LE TREMBLET 18.9

RAVINE A MALHEUR 19.3







Mon Facebook

➡️ Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site RF TAMARINS 7.4BELLECOMBE 7.9BOURG MURAT 9.4NDAME PAIX 9.7MAKES 15BERIVE 16.2PITON ARMAND LES HAUTS 16.6LA CRETE 16.6TROIS MARES 16.8ESPERANCE LES HAUTS 17.7ETANG SALE LES HAUTS: 17.7BRAS MADELEINE 18.8LE TREMBLET 18.9RAVINE A MALHEUR 19.3➡️

Pluies rapportées par les stations de Météo France en fin de nuit. Entrées maritimes peu actives sur le Sud-Est.



Analyse de la situation de surface ce matin: l'anticyclone de 1027hpa est positionné au Sud des Mascareignes. Sur la carte on voit aussi une tempête polaire à 928hpa près de 55°Sud.



Le soleil donne un bon coup de main au themomètre au volcan. 13.5° à 8heures à Bellecombe/Jacob.

PATRICK HOAREAU Lu 496 fois







Dans la même rubrique : < > Covid-19: Seuls les merceries et les commerces spécialisés dans la vente de tissu peuvent ouvrir Covid-19: La piste du tocilizumab est prometteuse