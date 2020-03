A la Une . Mardi: fortes rafales sur le Sud et le Nord, passages pluvieux

Fortes rafales sur le Nord et le Sud et les hauts exposés. En bleu les zones où le vent est prévu faible par le modèle. Prévisions pour la nuit du 09 au 10 Mars



➡️ Toute la moitié Est de l'île est exposée à des entrées maritimes pluvieuses notamment en seconde partie de nuit.

Elles atteignent temporairement le Nord.

La zone du volcan reste la plus humide.

Sur une large moitié Ouest la nuit est calme .



🎏 L'alizé génère encore de fortes rafales nocturnes vers Pierrefonds et Gillot tout comme au volcan ou encore à la Plaine des Palmistes.



🌊 La mer est agitée à forte.





Prévisions pour la journée du mardi 10 Mars



Très contrasté le matin. Maussade l'après-midi. Fortes rafales sur le Sud et le Nord.



➡️ En début de matinée: les passages pluvieux rythment la matinée sur la moitié Est.

Sur l'Ouest le ciel est sensiblement plus clément.



En cours de matinée le ciel se couvre sur les hauts de la moitié Ouest. Les averses et les éclaircies alternent sur l'Est.



➡️ L'après-midi le gris est majoritaire. On observe des averses dans les hauts de l'Ouest qui avancent localement vers la côte.

Sur la moitié Est les conditions sont temporairement moins humides avant l'arrivée de nouvelles périodes pluvieuses en soirée.



🎏 Le vent reste incessant sur le Nord et le Sud avec toujours des rafales qui peuvent localement atteindre ou dépasser 80km/h.

Les hauts du Nord et du Sud sont exposés. La région du volcan reste très ventée.

A l'opposé les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer est souvent forte. La houle de Sud-Est atteint 2m50.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont contrastées, inférieures aux normales sur la zone humide mais chaudes sur l'Ouest . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h18 le 10 -- Coucher du soleil : 18h37 le 10



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.8 hectoPascals. 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 26 Sainte Rose 27 Saint Benoit 28 Saint André 29 Volcan 16 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 25 Salazie 24 ➡️ Toute la moitié Est de l'île est exposée à des entrées maritimes pluvieuses notamment en seconde partie de nuit.Elles atteignent temporairement le Nord.La zone du volcan reste la plus humide.Sur une large moitié Ouest la nuit est calme .génère encore de fortes rafales nocturnes vers Pierrefonds et Gillot tout comme au volcan ou encore à la Plaine des Palmistes.est agitée à forte.➡️les passages pluvieux rythment la matinée sur la moitié Est.Sur l'Ouest le ciel est sensiblement plus clément.le ciel se couvre sur les hauts de la moitié Ouest. Les averses et les éclaircies alternent sur l'Est.➡️le gris est majoritaire. On observe des averses dans les hauts de l'Ouest qui avancent localement vers la côte.Sur la moitié Est les conditions sont temporairement moins humides avant l'arrivée de nouvelles périodes pluvieuses en soirée.reste incessant sur le Nord et le Sud avec toujours des rafales qui peuvent localement atteindre ou dépasser 80km/h.Les hauts du Nord et du Sud sont exposés. La région du volcan reste très ventée.A l'opposé les brises dominent sur les plages de l'Ouest.est souvent forte. La houle de Sud-Est atteint 2m50.La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont contrastées, inférieures aux normales sur la zone humide mais chaudes sur l'Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h18 le 10 --18h37 le 10🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.8

Ce lundi on a enregistré une rafale de 92km/h à Pierrefonds à 15heures. On a aussi noté 74km/h à Gillot ou encore 78km/h au volcan. Stations de Météo France.



Pluie: cumuls des dernières 24heures rapportés par les stations de Météo France à 18heures. Plus de 220mm au volcan. PATRICK HOAREAU Lu 96 fois







Dans la même rubrique : < > Secrétariat général de la COI: Le recteur Vêlayoudom Marimoutou est un gros menteur Plus de 6000 personnes alcoolisées prennent le volant tous les jours