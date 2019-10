Mardi: averses l'après midi, humide sur le Sud et le Sud-Est mercredi avec un peu de fraîcheur

REUNION

METEO FRANCE

METEOR OI

2019 OCTOBRE 14 17h55un front froid atténué remonte progressivement vers la Réunion qu'il touche partiellement mercredi en apportant un temps humide et plus frais sur le Sud et le Sud-Est ainsi que dans les hauts. WINDYDes entrées maritimes sont notées et mouillent principalement les littoraux Est et Nord-Est de l'île avec des débordements possibles jusque Sainte Marie voire Saint Denis.Ailleurs la nuit est calme.Les températures minimales les plus fraîches dans les hauts affichent des valeurs supérieures à 5°.Sur le littoral elles voyagent entre 19° et 22°.La mer reste agitée .L'alizé modéré charrie encore quelques entrées maritimes sur l'Est et le Nord-Est avec quelques averses matinales.Sur le reste de notre caillou mardi débute sous les meilleurs auspices.Rapidement cependant les nuages de pentes sont à l'assaut et dominent dans les hauts en début d'après midi.Le gris a une teinte plus foncée sur la moitié Nord synonyme d'averses qui peuvent même toucher de façon ponctuelle les côtes Nord Ouest et Nord comprises entre Saint Paul et Saint André.Inversement le soleil est plus vaillant sur le littoral Sud.Les températures maximales sous abri varient de 16° au Maïdo et volcan à 30/31° à Grand Fond/Saint Gilles.est presque discret plafonnant à 40/50km/h sur les côtes Sud entre Saint Pierre et Saint Philippe et au Nord entre Sainte Marie et la Possession.Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.reste agitée avec encore une houle d'alizé résiduelle de 1m sur les côtes EstLa houle de Sud-Ouest inférieure à 2m affecte encore les côtes Sud et Ouest .Température du lagon: proche de 25/26°.05h47 le 15. (+1mn)18h20 le 15.1016.1 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24° Celsiusun système frontal atténué devrait apporter des averses probables sur la moitié Sud, le Sud Sauvage et la région du volcan.Temps clément le matin dans le Nord et l'Ouest.L'alizé passe la vitesse supérieure avec des rafales proches de 65km/h sur le Sud entre Saint Philippe et l'Etang Salé et dans la région de Sainte Marie/Saint Denis.Rafales observées également au volcan et sur les sommets.La mer est agitée et même localement forte au Sud.Les températures accusent un baisse notamment dans les hauts la nuit de de Mercredi à Jeudi.