Mardi 9h: la forte tempête tropicale CALVINIA accélère et s'éloigne enfin de Maurice

➡️ L'animation satellite et le radar de Trou Aux Cerfs ne laissent aucune place au doute: comme prévu par le CMRS et le JTWCLa forte tempête tropicale(05S) accélère dans sa descente vers le Sud. Elle a clairement passé le 21°Sud.Son centre est net et un embryon d'oeil apparait de temps à autre.➡️ Avec cette accélération et grâce à une fenêtre favorable pendant quelques heures le système devrait s'intensifier au cours des prochaines 12 à 24 heures.Mais fort heureusement il s'éloigne des Mascareignes.