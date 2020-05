Revue de presse Mardi 26 mai

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 06:16 | Lu 367 fois

"Les grand manœuvres", titre le Journal de l'Ile ce mardi alors que les négociations ont débuté en vue du deuxième tour du 28 juin. Le journal fait le point commune par commune.



"Les apprentis dans l'œil du cyclone", affiche de son côté le Quotidien. "Après le passage du Covid-19, environ 25% des entreprises réunionnaises pourraient renoncer à prendre des apprentis à la rentrée prochaine. La chambre de métiers et la CCIR tirent la sonnette d'alarme."

Société

La première machine à fabriquer des masques est arrivée ce lundi à La Réunion. Achetée par le Groupe Les Flamboyants, elle pourra permettre de fabriquer des millions de masques chirurgicaux. Les premiers devraient sortir d'ici dix à quinze jours. D'autres machines suivront.



L'application péi Alertanoo, visant à optimiser le suivi des cas contact, est disponible sur Google Play dans une version bêta. Un outil numérique qui assure respecter l'anonymat complet des utilisateurs et de leurs données.

Santé

Cinq nouveaux cas Covid-19, dont 4 évacuation sanitaires en provenance de Mayotte, ont été comptabilisés hier. Le bilan se porte ainsi à 456 personnes, dont 17 évacuations sanitaires, et 65 cas autochtones.

Faits-divers

Ce week-end, le logement de fonction de la principale du collège Adrien-Cerneau a été saccagé par un ou plusieurs individus, rapporte le JIR. Le 15 mai dernier, la cheffe d'établissement avait été blessée à coup de barre de fer.



Les policiers sont intervenus dans le quartier Titan ce dimanche pendant un rodéo, et le rassemblement s'est dispersé. Plusieurs conducteurs de deux-roues ont été contrôlés. Ceux qui n'étaient pas en conformité ont été verbalisés. L'un d'entre-eux a vu son véhicule immobilisé.





