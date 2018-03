Revue de presse Mardi 21 Janvier 2014



Le Jir fait sa Une ce mardi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le débat sur l'avortement se poursuit en Espagne et en France. L'Espagne souhaite restreindre la législation, quand la France souhaite l'élargir. Les associations réunionnaises sont contre une modification des textes de loi. L'avortement concerne 4 000 femmes chaque année à La Réunion. Un chiffre plus élevé qu'à l'échelle nationale.

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur l'état de catastrophe naturelle après Bejisa. " Peu d'espoir pour les 'oubliés' ", titre le journal. 16 communes sur les 24 sont concernées par l'arrêté. La commission interministérielle doit encore évaluer les données relatives à la houle et aux glissements de terrain. Peu de chances que la liste des villes bénéficiant du décret n'évolue, nous dit le journal. Les sinistrés peuvent toujours se tourner vers leurs assureurs, et ce, même s'ils ne sont pas concernés par l'état de catastrophe naturelle.









Les deux journaux reviennent sur la mort de Youssouf Boukari, ce Dionysien de 37 ans retrouvé sans vie à son domicile de la rue de Bourgogne dimanche après-midi. L'autopsie réalisée sur le corps a écarté la piste criminelle. Aucune trace suspecte n'a été décelée. Les causes du décès restent encore indéterminées.



" 20 000 euros de préjudice pour le boutiquier ", titre le Quotidien. Josian Domitin a tout perdu dans l'incendie de son commerce de fruits et légumes à Saint-Pierre. Le bâtiment a été ravagé par les flammes, vendredi soir, dans le village des pêcheurs à Terre-Sainte. Le commerçant estime avoir perdu 20 000 euros.



" Les agriculteurs haussent le ton ", titre le Jir. Le journal revient sur la mobilisation des agriculteurs, hier, à Saint-Pierre. Pour exprimer leur mécontentement quant au retard sur les indemnisations des pertes liées aux différentes intempéries (Dumile en 2013, la sécheresse, Bejisa), la profession a bloqué la route départementale à Saint-Pierre, au niveau de la Daaf. Une mobilisation qui a porté ses fruits. Pour les 90 dossiers de la sécheresse, notamment, le ministère de l'Outre-mer précise que le comité interministériel du fonds de secours sera réuni en début de semaine prochaine et que les aides seront versées avant le 10 février.



" Les gérants annulent leur réunion ", titre le Quotidien. Les pétroliers de La Réunion sont reçus cet après-midi à Bercy. Les gérants ont quant à eux décidé d'annuler le rendez-vous. La rencontre programmée aujourd'hui a été repoussé à vendredi. Problème, les gérants ne souhaitent pas entamer des négociations une veille de week-end.





Le Jir et le Quotidien reviennent sur la rentrée scolaire. Les enfants ont repris le chemin de l'école hier. Les deux journaux proposent l'interview de Thierry Terret. Un an après son arrivée, il dresse un premier bilan. Le recteur de l'Académie de La Réunion revient notamment sur l'application des nouveaux rythmes scolaires q'uil aurait préféré voir généralisé pour la prochaine rentrée. Selon Thierry Terret, 1050 enfants de moins de 3 ans sont aujourd'hui scolarisés, 650 jeunes "décrocheurs" ont été "raccrochés" à l'école. Pour le recteur, il faut par ailleurs continuer à réduire le taux de redoublement. Mardi 21 Janvier 2014.mp3 (2.76 Mo)



