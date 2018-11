Mardi 20 novembre : Le point sur les transports urbains, les transports scolaires et les déchets

Compte tenu de la situation (fermeture des écoles, blocages, ...), nous informons les habitants des décisions prises pour les transports scolaires, les transports urbains et la gestion des déchets dans l'Ouest, pour la journée du 20 novembre :



Transports scolaires :



Il n'y aura pas de transports scolaires demain et ce pour l'ensemble des établissements (écoles primaires et maternelles, collèges et lycées).