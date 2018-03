Revue de presse Mardi 16 Avril 2013 Le Jir fait sa Une ce mardi sur le drame survenu au collège Bois-de-Nèfles de Sainte-Clotilde, hier. L'information est également reprise par l'ensemble de la presse. Une adolescente de 16 ans a sauté du 3e étage du collège, sous le regard pétrifié de ses camarades. Prise en charge par les pompiers, la jeune fille a été conduite dans un état grave à Bellepierre. Hier soir, elle était toujours entre la vie et la mort. Elle aurait agi suite à une peine de coeur.



Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur la pension "Pense à moi" à Saint-André. La structure qui accueille des personnes âgées dépendantes est menacée de fermeture administrative. La maison de retraite a obtenu un nouveau sursis. Environ 30 gramounes risquent de se retrouver livrés à eux-mêmes. Pour la municipalité, l'établissement représente un danger pour ceux qui l'occupent.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : Cédric Técher a avoué avoir avoir tué sa mère, Véronique Ferrère. Elle avait été retrouvée égorgée, samedi, dans le quartier de Petite-Ile à Saint-Denis. Cédric Técher a été mis en examen pour assassinat. Giovanni, son dalon, visé par l’information judiciaire pour complicité d’assassinat est finalement ressorti du tribunal en témoin assisté.



Les deux journaux reviennent sur le procès de Dominique, 34 ans, accusé d'avoir violé, quant il était encore mineur, la soeur de sa demi-soeur. L'accusé était absent du box des accusés, hier. Dans cette affaire, les enfants évoluaient dans un climat familial chaotique. Le verdict est attendu aujourd'hui.



ÉCONOMIE



"18.900 intentions d’embauche en 2013 à la Réunion", titre le Jir. "L'Etat ouvre sa 'boîte à outils'", titre quant à lui le Quotidien. Les deux journaux s'intéressent à l'emploi. Le Jir se penche sur une enquête sur les besoins en main-d’oeuvre menée par Pôle emploi recense 18.900 projets de recrutement dans le département cette année. Parmi les métiers les plus recherchés : jardinier et agent d’entretien. Les deux journaux nous parlent par ailleurs des mesures pour l'emploi et la croissance, détaillées hier par la préfecture. L'accent a été mis sur les contrats d'avenir et sur le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi.



"Des moyens pour réhabiliter", titre le Quotidien. "La Semader plaide pour une défiscalisation au service de la réhabilitation", titre de son côté le Jir. Après le scandale de la cité Herbert Spencer au Port, Joël Personné, annonce le lancement d'un vaste plan de réhabilitation des logements sociaux. 2.140 logements sont concernés d'ici à 2015 pour un investissement de 100 millions d'euros. Le directeur de la Semader propose que la défiscalisation soit mise à profit de ce vaste projet.



SOCIÉTÉ



Le Jir s'intéresse au calendrier vaccinal. Un calendrier qui réserve des surprises, nous dit le journal. D'importants remaniements ont été effectués, notamment la suppression de toute injection pour les 3 mois, 9 mois, 13-15 mois et 16-18 ans. Le Jir passe en revue tous les changements afin d'y voir plus clair. Mardi 16 avril 2013.mp3 (5.89 Mo)



Mardi 16 avril 2013.mp3 (5.89 Mo)





