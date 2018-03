Revue de presse Mardi 15 novembre 2016

L’accusation ne vient pas de ses opposants mais de l’un de ces colistiers. "Fraude présumée à la CCIR", à la Une du JIR. Le cheminement des enveloppes est décrit en détail dans un procès verbal.



Le Quotidien consacre sa Une aux événements survenus hier sur la route du Littoral. 4000 tonnes de roches sont tombées. "Miracle sur la route", titre le journal.



Faits-divers



Soupçonnés de trafic de drogue, une mère de famille, un de ses fils et les trois passeurs mauriciens ont, hier, été mis en examen pour "importation, détention, acquisition, transport et exportation de produits stupéfiants en bande organisée". Ils ont été placés en détention provisoire.



Le Quotidien revient sur la découverte macabre, hier matin, en contrebas du sentier littoral à Sainte-Marie. Il s’agit d’un homme de 25 à 30 ans de type malbar.



Un portois d’une quarantaine d’années a été condamné à 18 mois de prison dont 6 ferme pour trafic d’Artane. 400 cachets, du Rivotril et 10 pieds de zamal avaient été retrouvés à son domicile.



Economie



La Cinor "tape du poing sur la table". Elle menace de reprendre en gestion Aquanor. "Nous constatons une mauvaise gestion. Les recettes ne sont pas optimisées ", a déclaré Jean-Paul Lefèvre, le directeur de l’Aménagement et du Développement du territoire de la Cinor au Quotidien.



Société



"Des milliers de personnes attendues aux obsèques de Paul Vergès", écrit le JIR. Un dispositif respectueux des souhaits de la famille a été mis en place.

