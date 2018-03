Revue de presse Mardi 13 Novembre 2012 Le Quotidien fait sa Une ce mardi sur la CCIRPP qui passe à la vitesse supérieure avec le projet d'importer 13 millions de litres d'or noir début 2013. Une information révélée par Zinfos974, hier. "Oubliés les 12.000 litres de gazole importés il y a deux mois", nous dit le Quotidien. Le journal parle même de la CCIRPP qui "veut imiter le PSG". Pour payer la facture de ce carburant réservé aux professionnels, la coopérative est en effet allée chercher des investisseurs dans les pays du Golf.



"Politique et sorcellerie font bon ménage", lit-on en une du Jir. Anecdotes, rumeurs, témoignages, le journal a enquêté sur les relations entre les hommes politiques, les voyants et surtout les "devinèr" qui sont plus courantes qu'on ne le croit. Le maire de Petite-Ile, Guito Ramoune, avait notamment été accusé récemment de pratiques occultes dans un tract anonyme. L'élu avait démenti ces accusations.

FAITS DIVERS



Le Quotidien nous parle de la convocation, au tribunal, du pilote et du propriétaire de l'hélicoptère qui s'est crashé le 21 février 2010 à la Plaine-des-Cafres. L'accident avait fait un mort et trois blessés. Après deux ans d'enquête, le parquet considère que des éléments à charge pèsent sur le pilote et le propriétaire de l'engin.



"Des coups de feu tirés devant le lycée Paul-Hermann", c'est une information du Jir. Le lycée saint-pierrois a connu hier, une fin d'après-midi mouvementée. Alors que les élèves sortaient de cours, vers 17h, une altercation aurait dégénéré devant l’établissement. Un homme qui se trouvait dans sa voiture aurait essuyé plusieurs coups de feu. Il n'a heureusement pas été blessé. Un important dispositif policier a été mis en place pour retrouver le ou les auteurs des tirs.



ÉCONOMIE



"La conférence sociale est mal partie", titre le Quotidien. "Les syndicats de salariés boudent la conférence économique et sociale", titre de son côté le Jir. La CGTR, la CFDT, Solidaires, l’Unsa et la CFTC, ont décidé de ne pas participer à la conférence économique et sociale de la Réunion qui se tient demain, à la CCIR. Les représentants syndicaux sont de plus en plus défiants envers le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Parmi les sujets qui fâchent : RSTA et prime Cospar.



L'ensemble de la presse, dont



SOCIÉTÉ



Le Jir nous parle de la Charte du Parc National. Le document sera soumis à une enquête publique à compter du 4 décembre prochain. La Charte, feuille de route pour les dix ans à venir, définira les objectifs de protection pour le coeur du territoire et pour le développement des Hauts. Le document fait déjà grincer les dents. Certains opposants se sont déjà fait connaître. Des associations sont par ailleurs montées au créneau samedi dernier, lors de la visite de Victorin Lurel. Du côté des communes, des réticences se font également sentir.



SPORT



Les deux journaux reviennent sur le sacre de la Saint-Louisienne. Le titre de champion de La Réunion de foot décroché par les hommes de Jean-Pierre Bade est "tout sauf un hasard", nous dit le Quotidien. Le Jir propose quant à lui le parcours de cet entraîneur. Jean-Pierre Bade renoue avec les sommets et confirme qu’il reste la référence des entraîneurs à la Réunion, nous dit le journal. Le Quotidien nous parle de la convocation, au tribunal, du pilote et du propriétaire de l'hélicoptère qui s'est crashé le 21 février 2010 à la Plaine-des-Cafres. L'accident avait fait un mort et trois blessés. Après deux ans d'enquête, le parquet considère que des éléments à charge pèsent sur le pilote et le propriétaire de l'engin."Des coups de feu tirés devant le lycée Paul-Hermann", c'est une information du Jir. Le lycée saint-pierrois a connu hier, une fin d'après-midi mouvementée. Alors que les élèves sortaient de cours, vers 17h, une altercation aurait dégénéré devant l’établissement. Un homme qui se trouvait dans sa voiture aurait essuyé plusieurs coups de feu. Il n'a heureusement pas été blessé. Un important dispositif policier a été mis en place pour retrouver le ou les auteurs des tirs."La conférence sociale est mal partie", titre le Quotidien. "Les syndicats de salariés boudent la conférence économique et sociale", titre de son côté le Jir. La CGTR, la CFDT, Solidaires, l’Unsa et la CFTC, ont décidé de ne pas participer à la conférence économique et sociale de la Réunion qui se tient demain, à la CCIR. Les représentants syndicaux sont de plus en plus défiants envers le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Parmi les sujets qui fâchent : RSTA et prime Cospar.L'ensemble de la presse, dont Zinfos974 , revient sur l'appel à la vigilance lancé par la CGTR, concernant le paiement des congés payés dans le BTP. Selon le syndicat, 20 entreprises ont accumulé plus de 3 millions d'euros de dettes à la Caisse des congés payés. En 2011, 200 entreprises ont failli au paiement de leurs cotisations, pénalisant en conséquence plus d'un millier de salariés.Le Jir nous parle de la Charte du Parc National. Le document sera soumis à une enquête publique à compter du 4 décembre prochain. La Charte, feuille de route pour les dix ans à venir, définira les objectifs de protection pour le coeur du territoire et pour le développement des Hauts. Le document fait déjà grincer les dents. Certains opposants se sont déjà fait connaître. Des associations sont par ailleurs montées au créneau samedi dernier, lors de la visite de Victorin Lurel. Du côté des communes, des réticences se font également sentir.Les deux journaux reviennent sur le sacre de la Saint-Louisienne. Le titre de champion de La Réunion de foot décroché par les hommes de Jean-Pierre Bade est "tout sauf un hasard", nous dit le Quotidien. Le Jir propose quant à lui le parcours de cet entraîneur. Jean-Pierre Bade renoue avec les sommets et confirme qu’il reste la référence des entraîneurs à la Réunion, nous dit le journal. Mardi 13 Novembre 2012.mp3 (6.83 Mo)



Mardi 13 Novembre 2012.mp3 Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 647 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018