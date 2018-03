Revue de presse Mardi 11 octobre 2016

Le Grand Raid à la Une du Quotidien. Cédric Andrieux, amputé de la jambe droite courra La Mascareignes. "Le pari fou d’un amputé", titre le journal.



Le JIR propose dans un dossier "35 activités pour vos vacances": du tournoi d’échecs de Saint-Denis à la Kid’s Party au Colosse en passant par Danse péi dans l’ouest et Florilèges dans le sud.

Faits-divers



Le journaliste Nicolas Hénin porte plainte pour diffamation contre un psychiatre réunionnais, relate le Quotidien. Le médecin a posté, en novembre 2015, un article sur un site proche de l’extrême droite dans lequel il affirmait que le journaliste, ex-otage en Syrie, souffrait d’un syndrome de Stocklom.



Deux lycéens ont visité plusieurs maisons de l’Etang-Salé dans la nuit de samedi à dimanche. Alertés par un riverain, les gendarmes ont reussi à leur mettre la main dessus. Un troisième a été interpellé puis relâché. Les deux adolescents s’en sortent avec une mesure de réparation pénale pour vol en réunion et par escalade.



De l'amiante a été découvert durant les travaux actuellement réalisés au tribunal de Saint-Pierre, indique le JIR. Il ne s'agirait pas d'amiante volatile, le chantier se poursuit donc a expliqué le procureur.



Société



Il vient de boucler le tour de l’île et pourtant malgré les beaux paysages, Frédérick Leveneur déplore "l’omniprésence des déchets". "Les restes de pique-nique sont parmi les plus fréquents", a-t-il confié au JIR.



Selon le Quotidien, la mairie de Saint-Paul se décidera aujourd’hui sur la réouverture de la baignade sur la plage de Boucan Canot. Le filet a été réparé et est en place.

