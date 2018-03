Revue de presse Mardi 10 août 2010 Le Jir fait sa Une ce mardi sur les mineurs délinquants. "Faut-il emprisonner les parents", questionne le journal. Une proposition de loi a été annoncée en juin dernier par Nicolas Sarkozy sur la responsabilité pénale des parents de délinquants mineurs. Le député UMP, Eric Ciotti, est à l'origine d'un projet de texte qui sanctionnerait les parents si le jeune ne respectait pas les obligations liées à sa condamnation. Le Jir interroge les Réunionnais, et notamment les élus, qui jugent cette proposition exagérée.

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur la municipalisation de la distribution de l'eau de la ville de Saint-Paul, depuis le 15 juillet. La municipalité d'Huguette Bello a décidé de repasser en régie, afin d'échapper à la fausse concurrence sur le marché de l'eau. Dans l'île, seules trois communes gèrent leurs services d'eau potable en régie. La Cise et Véolia se partagent 19 communes. La Saphir est quant à elle présente dans les deux communes restantes.

FAITS DIVERS



"Coup de filet chez les cambrioleurs", titre le Quotidien. Plusieurs interpellations ont eu lieu hier à Saint-Louis. Plusieurs suspects, dont certains seraient encore mineurs, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur une série de cambriolages. Le parquet de Saint-Pierre devrait décider du sort des interpellés aujourd'hui.



POLITIQUE



"Deux candidats communistes sur chaque canton saint-paulois ?", c'est la question posée par le Jir. Quatre sièges sur cinq devront être renouvelés lors des cantonales de 2011 à Saint-Paul. Une division pourrait avoir lieu au sein du PCR. Les candidats proches d'Huguette Bello pourraient se voir opposer ceux soutenus par Élie Hoarau et la tête du parti. S'il ne s'agit pour l'instant que de suppositions, la campagne des cantonales est quant à elle bien lancée.



"Le sous-préfet sur le départ", annonce le Quotidien. Le sous-préfet de Saint-Pierre quitterait son poste le 20 août prochain. Alain Gérard de son côté a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une "rumeur". Après trois ans de service, le sous-préfet devrait partir pour Calais. Le nom de son successeur reste pour l'instant inconnu.



ÉCONOMIE



"Deux fois plus de visas délivrés dans l'île", titre le Quotidien, "Le consul de Chine satisfait de sa première année", titre quand à lui le Jir. Le consul général de Chine à la Réunion, Zhang Guobin, a dressé un premier bilan de "la présence diplomatique chinoise dans l'île". Un an après son arrivée, il aurait délivré près de 10.000 visas. Si pour les Réunionnais, il est plus facile de se rendre en Chine, la venue des touristes chinois reste faible. Des progrès restent donc à faire, une liaison aérienne directe entre la Réunion et la Chine est envisagée.



"Fin du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt", titre le Jir. Le crédit d'impôts sur les intérêts d'emprunt sera remplacé, l'année prochaine, par un nouveau prêt à taux zero. La suppression de ce crédit a été annoncée il y quelques jours par la ministre de l'économie, Christine Lagarde. Le dispositif, lancé en 2007 n'a profité qu'à 376.000 ménages en 2009 et a coûté à l'État plus d'un milliard d'euros la même année. Le nouveau prêt à taux zéro devrait ainsi permettre de réduire la dépense fiscale pour le gouvernement.



SOCIÉTÉ



