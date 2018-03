Revue de presse Mardi 09 mars 2010 Aux Unes de vos journaux ce matin : un incident survenu lors d'une simulation de prise d'otages dans un avion d'Air Austral pour le Jir, et les propositions pour le tourisme des douze listes aux régionales pour le Quotidien.

Un gendarme du groupe de pelotons d'intervention outre-mer a tiré à balle réelle lors d'une simulation de prise d'otages. L'exercice s'est déroulé hier après-midi à l'aéroport Roland Garros. Les gendarmes devaient intervenir sur une prise d'otages par des terroristes dans un avion de la compagnie aérienne. Un des gendarmes tire et c'est une vraie balle qui sort du canon. La balle a heurté un des hublots de l'appareil, l'immobilisant sur le tarmac. Fort heureusement le Boeing 777 était vide lors de l'exercice.

Le tourisme, c'est une question clé des élections régionales. A quelques jours du premier tour, le Quotidien interroge les douze listes sur ce sujet. "Que proposez-vous d'autre que les panneaux publicitaires dans Paris pour faire connaître la destination Réunion?", "Comment attirer plus massivement les touristes autres que les "affinitaires"?" et "Quelles mesures préconisez-vous pour améliorer l'accueil et provoquer le réflexe "vacances = La Réunion?" Ce sont les trois questions posées aux candidats.

FAITS DIVERS



Grâce à une amélioration des conditions météorologiques, deux corps ont été repêchés dans la rivière du Mât hier. Il s'agit des corps de David Gilles et de Laurent Hernandez, deux des huit canyoneurs ayant participé à la tragique sortie à Trou Blanc. Les recherches devraient se poursuivre ce matin afin de retrouver la dernière disparue, Edwige Hernandez.



Le corps de Ludovic Célestin, retrouvé mort étranglé sous le porche de l'hôtel des impôts à Champ-Fleuri, a été rendu à sa famille. Les policiers étudient l'emploi du temps du jeune homme ainsi que celui de son ami Yannis. Les deux filles avec lesquelles les deux jeunes auraient passé la soirée la nuit du drame, sont toujours recherchées.



Deux blocs de roches de 20 et 30 tonnes se sont détachés de la falaise hier matin sur la route de Cilaos. La circulation a été rétablie aux alentours de dix heures. Si quelques légers éboulis sont encore à prévoir, la falaise semble avoir retrouvé sa stabilité.



POLITIQUE



Le Jir nous propose le décryptage des affiches des candidats aux élections régionales. Le journal interroge Margaret Robert Mucy, responsable d'un cabinet de gestion de ressources humaines et coach. Regards, sourires, attitudes, tout est passé au crible.



Le Quotidien propose quant à lui la suite de son sondage réalisé avec LH2-Dom. 40% des électeurs certains de voter le 14 mars prochain ont encore du mal à se décider sur la liste qu'il vont choisir. Le journal a par ailleurs recueilli les réactions des têtes de liste sur les chiffres du sondage parus dans son édition d'hier lundi 08 mars.



ÉCONOMIE



" La hausse du prix des fruits et légumes a déjà commencé ", titre le Jir. Ce n'est pas une surprise, les fortes pluies de ces derniers jours ont conduit à une augmentation des prix des fruits et légumes sur les étals de marchés. Une hausse qui devrait s'accentuer d'ici la fin de la semaine.



Une réunion s'est tenue hier entre l'Adir et EDF suite aux délestages de mardi dernier qui ont perturbé l'activité économique de certaines sociétés. Les délestages avaient touché aussi bien les particuliers que les entreprises. L'Adir et EDF se sont réunis hier pour tenter de trouver une solution afin qu'un tel incident ne se reproduise plus.



SOCIÉTÉ



" Le "fil du seigneur" confesse au téléphone pour 34 centimes la minutes ". , titre le Jir. Services de voyances et autre prédictions passent en boucle sur vos petits écrans, on croyait les idées épuisées mais il n'en est rien. Une société métropolitaine a ouvert, depuis le début du carême, un service, permettant de se confesser par téléphone, moyennant un coût de 34 centimes par minute. Le service est vivement dénoncé dans l'île. mardi 09 mars 2010.mp3 (3.73 Mo)



