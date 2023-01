A la Une . Marcio Freire, légende du surf, se tue sur le célèbre spot de Nazaré

Le Brésilien Marcio Freire, star international du surf, est décédé ce jeudi au Portugal alors qu'il pratiquait le surf tracté. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 14:55





Les sauveteurs ont constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire et commencé immédiatement les manœuvres de réanimation sur le sable, sans parvenir à le sauver.



Marcio Freire, 47 ans, était l'un des vétérans du surf XXL. Il est le premier à perdre la vie sur ce spot mondial de Praia do Norte. Ce jour-là, les conditions n'étaient pas spécialement dangereuses, a rapporté la presse nationale.



Des professionnels du monde entier lui ont rendu hommage. "Aujourd’hui, nous avons perdu l’un des nôtres", a notamment écrit sur les réseaux sociaux le spécialiste du surf de grosses vagues Nic von Rupp, présent au moment des faits. "On a tenté de le réanimer pendant 40 minutes. Quand tu vois ça, tu penses toujours qu'il va revenir à la vie. Tu ne peux pas croire que c'est fini. Les lifeguards du spot sont partis sept minutes avant le drame... L'ambulance n'était plus là quand on a eu besoin d'eux. Il a fallu les appeler et ça a mis beaucoup de temps", a-t-il confié dans les colonnes de



Nous sommes tous extrêmement bouleversés par le départ tragique de notre éternelle idole", lui a-t-il rendu hommage sur les réseaux sociaux.

