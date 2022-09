Marchés biopéi : appel à candidatures

Agriculteurs et transformateurs de produits issus de l'agriculture biologique à La Réunion, le Département de La Réunion avec l'accompagnement de la Chambre d'agriculture organisent trois marchés de producteurs BIO en octobre, novembre et décembre dans le Nord, l'Est et le Sud de l'île.



Si vous souhaitez participer à cette manifestation, adressez votre candidature sur ce mail : brigitte.marianne@reunion.chambagri.fr



Attention, la date limite de candidature est fixée au 21 septembre 2022 !



Toutes les informations et le dossier de candidature sont à télécharger en cliquant ici