Marche sur le feu au temple Karly kambal le 9 avril

Le communiqué :



Inauguré en 2019 le temple Maha Karly Kambal a dû faire face également à la crise sanitaire et a dû attendre 2 ans plus tard après son inauguration pour pouvoir célébrer sa marche sur le feu, événement important pour l'histoire du temple et pour toute l'équipe. Le Dimanche 17 Avril 2022 le président et officiant du temple, Mr Dalmel PERMALNAIKEN et son fils Youven PERMALNAIKEN lui aussi jeune officiant ont accueilli une centaine de fidèles d'hommes et de femmes venue des 4 coins de l’île pour pratiquer la marche sur le feu. Entre 500 et 1000 spectateurs se sont déplacés pour cet événement.



Cette année encore le président ainsi que le conseil d’administration vont accueillir des centaines de fidèles pour renouveler l'événement c’est pour cela que nous vous sollicitons pour un reportage afin de partager cet événement avec tous les personnes qui ne pourraient pas se déplacer le Dimanche 9 Avril 2023. Les cérémonies débutera dès ce vendredi 31 Mars 2023 a partir de 17H.