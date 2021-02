A la Une . Marche historique à l'île Maurice : Une marée humaine dans les rues de la capitale

Par E. Moris - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 16:22 | Lu 275 fois

« Pinokio soucer Disan », « BZTD », « Pra-20 we revoke you »...



Explosion de colère dans les rues de la capitale ce samedi 13 février. Des dizaines de milliers de Mauriciens arborant des drapeaux mauriciens ont appelé le Premier ministre Pravind Jugnauth à la démission.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant.... « Angus Road we wants answers », « Gouvernma Jugnauth Mafia ? », « We demand General election », « I love my country, I’m ashamed of my government », « Time to Go», « Get Lost Return our country »,







