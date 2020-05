A la Une ... Marché forain drive et plateforme d'approvisionnement: Les solutions du Collectif Citoyens 974 Par M.A - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 15:26 | Lu 277 fois





"Le client récupère son panier, vérifie et règle son achat si ce n'est déjà fait lors de la commande en ligne. Un service peut aussi se charger de la livraison", est-il précisé. Si des plateformes existent déjà, Frédéric Amany, l'un des référent du collectif, estime ce système plus efficace : "Déjà, ce n'est pas forcément sur internet puisque ça peut passer par téléphone, et les plateformes existantes sont des agencements de boutiques". Leur système permettrait quant à lui de récupérer en une seule fois les commandes faites auprès de plusieurs agriculteurs. "Comment approvisionner les consommateurs et distribuer les produits agricoles en situation de crise sanitaire ?". C'est la question à laquelle le Collectif Citoyens 974 (composé de citoyens souhaitant "agir pour le territoire") a tenté de répondre. Deux scénarios sont ressortis des réflexions. "Scénarios qui peuvent être complémentaires à ce qui existe déjà", précise le collectif.Le premier est une "plateforme de réception et conditionnement à fournisseurs multiples et commandes variables". Un système centralisé qui permettrait de mettre en relation l'offre et la demande, grâce à des échanges centralisés, sur la toile ou par téléphone. Les clients seraient ensuite livrés sur un site physique déterminé, par les différents producteurs qui déposent chacun leur tour les produits dans les contenants des consommateurs, numérotés pour simplifier la tâche."Le client récupère son panier, vérifie et règle son achat si ce n'est déjà fait lors de la commande en ligne. Un service peut aussi se charger de la livraison", est-il précisé. Si des plateformes existent déjà, Frédéric Amany, l'un des référent du collectif, estime ce système plus efficace : "Déjà, ce n'est pas forcément sur internet puisque ça peut passer par téléphone, et les plateformes existantes sont des agencements de boutiques". Leur système permettrait quant à lui de récupérer en une seule fois les commandes faites auprès de plusieurs agriculteurs.

Le deuxième scénario est la mise en place d’un marché forain sous un format drive. Les produits seraient conditionnés à l’avance par lot. Le client ne sort pas de sa voiture et se fait servir. L'idée serait la tenue de plusieurs marchés de ce type dans la semaine "afin de permettre une rotation des forains ainsi qu'une continuité de service", indique le collectif. Une organisation rigoureuse doit cependant être trouvée pour éviter les embouteillages.



Ces scénarios peuvent se mettre en place à différentes échelles, à l'initiative d'associations ou encore de collectivités. Ils ont d'ailleurs été soumis aux élus, et le collectif espère bien qu'ils s'en saisissent.