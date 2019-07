Marché forain de St-Pierre annulé : "Trouver dans ces décisions un sujet de polémique démontre un niveau d'inconscience absolue "

"Les conditions annoncées par Météo France concernant la forte houle et ses conséquences ont conduit les services de l’État à demander à la municipalité de Saint-Pierre de prendre certaines mesures de protection des biens et des personnes sur l'ensemble du littoral et notamment l'annulation du marché forain.



Ces décisions, à l'heure où elles sont prises, répondent à un principe de précaution en l'absence de certitudes sur l'ampleur du phénomène, mais conformes aux mises en garde très sérieuses des services de Sécurité et de protection civile.



Trouver dans ces décisions un sujet de polémique purement politicienne démontre, de ceux qui en usent, un niveau d'inconscience absolue et une totale incapacité réelle à exercer un jour des responsabilités.



La municipalité ne peut que déplorer cette attitude mais continuera toujours à privilégier la sécurité des concitoyens à la démagogie."