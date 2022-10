A la Une .. Marché forain au Tévelave ce dimanche : Election de Miss Mamie, concours floral et bal populaire

La manifestation est organisée par l'association Marché La Kour. Elle se déroulera sur le boulodrome entre 8h30 et 16h. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 10:29

L'association Marché La Kour organise pour ce dimanche 09 octobre son Marché forain au Tévelave sur le boulodrome de 8h30 à 16h. Le thème retenu cette année : le marché fleuri et l'élection de Miss Mamie des Avirons 2022.



Le but de cet événement est de promouvoir les producteurs du terroir et de dynamiser le village créole du Tévelave. L'élection de la reine de beauté et de ses dauphines se déroulera à 10h30.



De nombreuses animations sont prévues sur place orchestrées par Léonus à partir du 10 heures.

Un bal populaire avec le groupe de musique de Yasmine Poudroux accueillera pendant deux heures les participants dès 13h30.



Un appel à candidature de 11 candidats est lancé pour la création de la meilleure composition florale qui sera dédiée aux mamies.

Les candidates ou candidats doivent s'inscrire sur le site Facebook "Marché la kour 97425" et préparer leurs compositions à domicile.



Ils seront ensuite invités à les présenter à 11H40 ce dimanche devant un jury avec de nombreux lots à la clé.