Marché du terroir et de Noël à Saint-Benoît ce week-end

Au mois de décembre, la magie des fêtes s’empare de Saint-Benoît pour émerveiller petits et grands ! Par NP - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 13:52

Le marché du Terroir et de Noël s'installe sur l’esplanade du front de mer du 17 au 18 décembre. De 10h à 21h, plus de 20 exposants, créateurs et producteurs locaux vous présenteront leur savoir-faire et leurs produits : confitures, gelés, miel, mangue, letchi, artisanat malgache, produits transformés, accessoires, sacs, bijoux, etc. C’est le moment idéal pour préparer les fêtes avec des spécialités locales et trouver un petit cadeau de dernière minute! Il y en aura pour tous les goûts.



Sur place, vous trouverez aussi de quoi vous restaurer : smoothie, repas créole, jus de fruits frais, gâteau péi, sarcives, brochettes, crêpe, gaufre, chichi, barbe à papa… Et pleins d’autres animations : cuivres de l’Est, atelier maquillage, atelier Bulles à savon, atelier sculpture de ballon, structures gonflables/manèges gratuits, cabane du Père Noël, karaoké, concours pimenté, danse chinoise...



Et des concerts gratuits tous les soirs : Group Zincou Misik, Cocktail Musical, Mekza, PLL, DJ Sebb, Yannick et Brando, Benji, Loic, Kaf Malabar, Hervé Himbert, Morgan, Clara...