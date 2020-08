A la Une .. Marché du Chaudron : La police procède au contrôle du port du masque

Jacques Billant, préfet de La Réunion, a pris ce vendredi 21 août, un arrêté préfectoral renforçant les mesures de lutte contre la circulation de la COVID-19. L'arrêté prenait effet à compter du 22 août et ce jusqu’au 13 septembre 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 11:57 | Lu 652 fois

Comme l'indique l'arrêté, toute personne âgée de onze ans ou plus, doit porter un masque de protection dans les marchés forains de plein air, dans les véhicules affectés au transport public ou scolaire, aux abords des accès des établissements scolaires d’enseignement supérieur et des crèches dans l’ensemble des communes de l'ile.



Ce mercredi 26 août, jour de marché dans le quartier du Chaudron, les policiers du SIAAP (service d'intervention d'aide et d'assistance à la population) effectuent un contrôle du port du masque afin de s'assurer que l'arrêté préfectoral est bien respecté dans cette zone de la commune de Saint-Denis.



Un contrôle placé sous le signe de la pédagogie, si le masque est présent mais mal mis, mais qui peut donner lieu à une verbalisation en cas d'absence de masque.







