A la Une . Marche des Visibilités LGBTQIA+ : "On a encore beaucoup de chemin devant nous"

Ce samedi s’est tenue la marche des Visibilités à Saint-Denis. L’occasion pour la maire Ericka Bareigts de saluer la jeunesse d’un mouvement qui combat pour l’égalité, la fraternité et l’humanité. Par PB-SF - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 17:07





Brandon Gercara, fondateur de l’association Requeer, compte encore beaucoup de victimes de la LGBTphobie. "Faut sort dann fénoir", appelle-t-il à l’attention des politiques notamment.



Un appel auquel, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts a répondu saluant la jeunesse du mouvement, "une victoire de l’acceptation de ce que vous êtes. Vous dites à la société toute entière de vous regarder tels que vous êtes".



Pour Ericka Bareigts, il s’agit d’un combat de l’égalité, de la fraternité et de l’humanité. Pour autant, l’élue déplore dans son discours "un monde qui donne trop la parole à ceux qui porte la haine".



Elle aussi lance un appel à toutes les mairies de La Réunion, "pour que les choses changent il faut qu’il y ait les 24 communes avec nous, il faut qu’il y ait des centres partout".



Le monde politique doit ainsi s’investir dans ce combat mais aussi le monde économique. "Assez de discriminations dans le travail, assez de discriminations dans l’espace commun , assez de discrimination dans le sport, dans la culture !", enjoint-elle. Plusieurs centaines de personnes ont participé ce samedi à la deuxième marche des Visibilités à Saint-Denis entre le jardin de l’Etat et le square Labourdonnais. Une manifestation organisée dans le cadre du Mois des Visibilités LGBTQIA+. Brandon Gercara, fondateur de l’association Requeer, compte encore beaucoup de victimes de la LGBTphobie. "Faut sort dann fénoir", appelle-t-il à l’attention des politiques notamment.Un appel auquel, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts a répondu saluant la jeunesse du mouvement, "une victoire de l’acceptation de ce que vous êtes. Vous dites à la société toute entière de vous regarder tels que vous êtes".Pour Ericka Bareigts, il s’agit d’un combat de l’égalité, de la fraternité et de l’humanité. Pour autant, l’élue déplore dans son discours "un monde qui donne trop la parole à ceux qui porte la haine".Elle aussi lance un appel à toutes les mairies de La Réunion, "pour que les choses changent il faut qu’il y ait les 24 communes avec nous, il faut qu’il y ait des centres partout".Le monde politique doit ainsi s’investir dans ce combat mais aussi le monde économique. "Assez de discriminations dans le travail, assez de discriminations dans l’espace commun , assez de discrimination dans le sport, dans la culture !", enjoint-elle.