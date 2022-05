A la Une . Marche des Visibilités LGBTQIA+ : “Kwir, fyèr é solidèr”

La communauté LGBTQIA+ est à l'honneur en ce mois des visibilités. Ce samedi matin, un village associatif regroupant des associations œuvrant pour l’égalité entre les genres, la santé sexuelle, la lutte contre les violences et les discriminations accueille le public au Jardin de l'Etat. Il précède la marche des Visibilités qui se tient cet après-midi. Par SF - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 10:04





Temps fort de cet événement, la 2ème Marche des Visibilités de Saint-Denis se tient cet après-midi, au départ du jardin de l'Etat. Les participants entameront dès 13h00 une marche jusqu'au square Labourdonnais. Porté par les associations Requeer et OriZon, au sein du Centre LGBTQIA+ de l'océan Indien à Saint-Denis, le Mois des Visibilités LGBTQIA+ (qui s'étend du 17 mai au 25 juin 2022 ) s'inscrit dans un processus de changement des mentalités, en luttant pour l'égalité et contre les discriminations que subissent encore les personnes LGBTQIA+ à La Réunion.





C’est dans cet esprit que la Marche est précédée d’un Village associatif, où sont présentes, dès ce matin, de nombreuses associations qui œuvrent pour l’égalité entre les genres, la santé sexuelle, la lutte contre les violences et les discriminations. Pour les organisateurs, l’objectif de cette initiative est de se rapprocher des publics LGBTQIA+, encore trop éloignés des structures d’écoute et d’accompagnement.





Le Mois des Visibilités vise à intervenir sur les problématiques d'isolement et d'exclusion pour les jeunes de la communauté queer, et de proposer des espaces de sociabilisation, d'échanges, de rencontres, de débat et de reconnaissance, en lien avec la richesse et la diversité de la population, du territoire réunionnais et de la culture LGBTQIA+.