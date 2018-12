Marche de l'Adefar: Des courriers remis à la Sicalait/Sicarevia, à la Chambre d'agriculture et à GDS

Les membres de l'ADEFAR (association de défense des éleveurs de La Réunion) poursuivent leur marche de 150 km entamée le 5 décembre dernier. Une marche débutée à la Plaine-des-Palmistes, "lieu où a débuté l'histoire tragique de certaines familles d'éleveurs", ruinées à cause de la maladie de la leucose bovine. Des courriers ont été remis à la Sicalait, à GDS, à la clinique vétérinaire des Hauts, à la Sicarevia et à l'antenne sud de la Chambre d'Agriculture.



D'autres courriers seront distribués dans la seconde partie de leur marche de sensibilisation, qui devrait débuter ce mercredi dans l'ouest de l'île.