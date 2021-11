A la Une . Marche contre les violences sexistes et sexuelles à St-Pierre ce samedi

Ce samedi 27 novembre à 15 heures, le collectif féministe NousToutes974 organise une marche pour dire" STOP aux violences sexistes et sexuelles, STOP à la pédocriminalité et à l’inceste, STOP à la transphobie et à la lesbophobie". Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 11:03

Le communiqué :



Les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+ subissent chaque jour des violences (physiques, psychologiques, économiques, verbales, médicales, administratives...) dans l'indifférence complète de l’Etat. Ces violences concernent TOUTE la société en France et à la Réunion. Initialement prévue à 17h30, la marche partira finalement à 15h30 des jardins de la mairie de Saint-Pierre.



Venez avec nous pour exiger plus de moyens, humains, matériels et financiers. Pour exiger de pouvoir vivre, étudier, travailler, aimer, sortir, sans craindre pour nos vies. Venez crier votre colère avec nous. Avec cette manifestation, nous porterons la voix de toutes celles et ceux qui, parmi nous, cumulent les violences en raison de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur origine sociale, de leur statut de migrantes, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou parce qu’elles sont racisées.



Nous porterons, enfin, les voix de celles qui ne peuvent plus parler, assassinées parce qu’elles étaient des femmes. Nous dirons notre colère de voir que les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, classant leurs plaintes, refusant d’entendre leurs appels à l’aide.

Nous, militantes féministes de NousToutes974, appelons chaque réunionnais·es, organisations, associations, syndicats, collectifs à participer activement à notre mobilisation pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles envers les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+.



