Marche blanche en hommage à Marine Ethève, fauchée par un chauffard

Une marche blanche est organisée ce dimanche à Petite-Île en hommage à Marine Ethève. La jeune femme a été mortellement fauchée par un chauffard, il y a un mois, laissant derrière elle une fille de 4 ans. Sa famille souhaite ainsi sensibiliser sur les comportements à risques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 08:05





Le conducteur a pris la fuite et ne s'est rendu au commissariat que 12 heures après les faits, soutenant ne pas avoir consommé d'alcool avant les faits. Son prélèvement sanguin révèlera la présence de canabidiol et d’une substance antidépresseur. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite.



Les parents de la jeune femme organisent une marche blanche en sa mémoire le 11 décembre prochain. Ce dimanche, c’est sa grand-mère qui a souhaité lui rendre un dernier hommage. Une marche blanche va ainsi s’élancer de l’église de Petite-Île à 10h pour se rendre au chemin Laguerre, lieu de sa naissance.



Pour la grand-mère de Marine, l’objectif est de sensibiliser sur les comportements à risques des conducteurs. Elle a partagé un message poignant sur Facebook : Hommage à Marine Ethève



Fauchée dans la nuit de samedi 6 à dimanche 7 novembre.



Le dimanche 5 décembre, une messe sera dite pour Marine Ethève, jeune femme fauchée par un chauffard à Tours qui a pris la fuite et ne s'est dénoncé que 12 heures après les faits.



Une marche blanche débutera sur le parvis de l'Église à 10h pour se rendre au rond-point du chemin Laguerre le lieu de sa naissance

Cette marche est ouverte à ses proches et toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce drame. Elle servira à sensibiliser les automobilistes sur la sécurité routière, l'alcool au volant et les stupéfiants et médicaments.



La voiture n'est pas un jouet, mais une arme.



La route nous devons la partager en toute courtoisie, ce n'est pas un terrain de jeu. Il faut que tous ces drames cessent.



