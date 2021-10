A la Une .. Marché automobile : Tesla numéro 1 en Europe

En septembre, la Tesla Model 3 a été la voiture la plus vendue en Europe. Sur le troisième trimestre, il y a eu plus de voitures hybrides et électriques vendues que de voitures thermiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 16:07

Simple épisode ou véritable changement de paradigme ? C’est la question que se posent les acteurs du marché automobile. En septembre, la Tesla Model 3 est la voiture la plus vendue en Europe avec 24.600 exemplaires écoulés, soit 2,6% du marché. En comparaison, la Renault Clio, deuxième du classement, ne s’est vendue qu’à 18.000 exemplaires.



C’est la première fois qu’une voiture électrique domine le marché européen. C’est également la première fois qu’une fois non européenne se retrouve en pole position. Sur le 3e trimestre, les ventes de voitures thermiques ont enregistré une baisse, revenant à un niveau jamais atteint depuis 1995. À l’inverse, les immatriculations de voitures hybrides et électriques ont explosé sur la même période.



Tesla a également réussi a placer son SUV, la Model Y, a la deuxième place sur le marché de voitures 100% électriques. Les SUV, toutes motorisations confondues, ont également atteint une part record de 46,5% de part de marché.



Une commande historique



Les bonnes nouvelles s’accumulent pour Elon Musk, le fantasque patron de Tesla. L’entreprise vient d’annoncer une commande de 100.000 Tesla du loueur Hertz. Une commande à 4,2 milliards de dollars.



Cette annonce a fait bondir l’action de la compagnie qui est devenue ainsi la 7e entreprise de l’histoire à dépasser une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars.



Elon Musk a ainsi conforté sa place d’homme le plus riche du monde avec 36,2 milliards de dollars, amassés en une seule journée, qui viennent s’ajouter au 289 milliards qui remplissent déjà son compte en banque.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur