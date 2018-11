A la Une .. Marché auto à La Réunion : En hausse à fin octobre… Mais !!! Le marché automobile à la Réunion affichait toujours une hausse de 9,33 % à fin octobre, tous marchés confondus (véhicules particuliers, professionnels, loueurs, affaires…). Mais cette tendance pourrait s'inverser rapidement du fait du blocage de l'économie de l'île depuis le 17 novembre…





Avec une progression de 9,33 % des ventes toutes catégories confondues à la fin du mois d'octobre (27 900 véhicules vendus), le marché automobile était sur de bons rails avec un podium de tête tricolore : Renault (5386 ventes), Peugeot (5180 ventes) et Citroën (2445).



La marque filiale de Renault implantée en Roumanie, Dacia confirme sa popularité sur l'île en passant le cap des 2000 ventes devant le Coréen Hyundaï (1626 ventes) et Volkswagen (1617). A noter que ce marché est très largement dominé par le groupe Hayot avec pas loin de 50 % des ventes, toutes marques confondues.



Les deux marques leaders du groupe japonais CFAO Toyota (1386 ventes) et Ford (1360 ventes) sont également en progression. A noter que le groupe Sogecore est l'un des rares à afficher des résultats en baisse sur Nissan (980 ventes et - 2,87 % ) et Opel (455 ventes et - 9,86 %°).



Tous les lancements et évènements automobiles ont également souffert de la crise actuelle avec le report de l'inauguration des DS Stores du groupe Caillé et le report au week-end du 15 décembre du dernier rallye de la saison, les 1000 km de l'ASA-Sud.



