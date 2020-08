Marché Péi au Jardin de l’Etat

Une vingtaine de producteurs était présente jeudi matin au Jardin de l’Etat pour participer au marché péi organisé par le Département, acteur du développement de l’agriculture réunionnaise.



Quel meilleur endroit pour accueillir cette manifestation ! Un cadre exceptionnel, des allées ombragées avec, crise sanitaire oblige, suffisamment d’espace pour respecter les gestes barrière ! Le public ne s’est pas trompé et est venu nombreux à ce rendez-vous.



Dédié aux fruits et légumes de saison, aux divers produits transformés, ce marché a également permis aux consommateurs d’acquérir des fleurs, du miel, des spécialités du terroir, …



Offrir aux producteurs, en pic de production actuellement, un espace de vente, répondre aux attentes des consommateurs adeptes des produits frais et promouvoir les productions locales de qualité, tels sont les objectifs de ces marchés péi.