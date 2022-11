Ce samedi 12 novembre, c’est le Marché Péi au Jardin de l’État à Saint-Denis ! Rendez-vous de 7h à 13h.

En partenariat avec l’Association Féminine pour le Développement Agricole Réunionnais (AFDAR).

Venez profiter des produits de qualité de nos agricultrices : artichauts, oignons et ail péi, fruits et légumes de saison, produits bio, potées fleuries, miel, produits transformés…

Venez samedi 12 novembre au Jardin de l’État !



Le Département soutient le monde agricole et la production Péi !