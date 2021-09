Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Marché Péï au Jardin de l’État à Saint-Denis le samedi 11 septembre 2021



Rendez-vous de 7h à 13h.



Venez profiter des produits de qualité de nos agriculteurs : produits bio, fruits de saison, légumes, salade palmistes, tomates anciennes, potées fleuries, produits transformés, miel, jus de canne...



À découvrir des animations* sur le tri, le recyclage et la réduction des déchets : atelier « réutiliser plus, jeter moins » pour les enfants de 8 à 12 ans : créations à partir de livres récupérés, issus des collectes,

atelier sur le tri des emballages recyclables, information sur les biodéchets…

*En partenariat avec l’ADRIE (Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement) et la CINOR



Venez samedi 11 septembre au Jardin de l’État !

Port du masque obligatoire



