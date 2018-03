<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Marché Péï au Jardin de l’Etat : Des produits incontournables pour un réveillon 100 % péï Foie gras, magret, cœur de palmiste, orchidées… le marché peï, spécial fête, du Département a tenu toutes ses promesses. Une variété de produits proposée par des agriculteurs et des producteurs et réalisée dans la plus pure tradition du terroir réunionnais.

Les réunionnais ne s’y sont pas trompés et sont venus nombreux découvrir les divers produits proposés à l’occasion du marché péï, spécial fête, organisé ce mercredi 28 décembre au Jardin de l’Etat. 23 producteurs étaient présents pour montrer leur savoir faire et proposer des spécialités transformées mais également la production de leurs champs. A côté des traditionnels fruits et légumes, les chalands ont pu trouver du foie gras, du magret, des terrines, du pâté créole ou encore des cœurs de palmiste. Un foie gras pays qui a rencontré un vif succès.



Fabriqué sur les hauteurs, du côté de Bois de Nèfles Saint-Paul, la ferme de Bel Air en a fait sa spécialité aux côtés de divers produits de la ferme. Autre stand où il fallait patienter, celui de Mickaël Ferrére venu de Sainte- Rose avec des choux de palmistes coupés, hachés ou encore râpés mais ce sont surtout les samoussas qui ont été plébiscités. Une manifestation qui permet de faire ses dernières emplettes pour le réveillon mais qui est aussi l’occasion de recréer le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. "C’est un moment important, un moment attendu par les consommateurs. La foule présente aujourd’hui montre que le Département ne se trompe pas et que notre collectivité est bien présente aux côtés des producteurs à travers ces marchés péï. Le consommateur échange avec le producteur, c’est ce lien social que crée le Département", a précisé Sergé Eric Hoareau, Conseiller départemental en charge de l’agriculture.



Mangues josé ou encore mangues américaines, fruits de la passion, letchis… la période des fêtes c’est aussi pouvoir déguster à moindre coût des fruits de saison. Un marché péï où les plantes et les fleurs avaient une place particulière. Cette année, les plantes aquatiques étaient à l’honneur avec des nénuphars et des lotus pour embellir un plan d’eau. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour permettre à chaque réunionnais d’acheter les meilleurs produits et faire de sa table de réveillon, une table 100 % péi.





Le Département aux côtés des agriculteurs



La collectivité a adopté le Programme de Développement Rural de La Réunion (PDRR) qui comporte 66 dispositifs d’aides. L’objectif est de préserver l’agriculture rurale réunionnaise, de développer les territoires agricoles et d’accompagner la transformation du modèle agricole à l’aube de la fin des quotas sucriers. Le Conseil départemental, autorité de gestion des fonds FEADER, accompagne les 7 500 agriculteurs qui exploitent une superficie de plus de 43 000 hectares. L’objectif de la Présidente du Département est d’atteindre 50 000 hectares en récupérant les terres en friche. La collectivité accompagne également les agriculteurs pour qu’ils puissent s’équiper, aménager leurs terrains et sécuriser leur irrigation. Le Département soutient aussi le développement de l’agriculture bio et raisonnée sur l’ensemble du territoire. Un volet important est accordé par la collectivité pour faciliter la proximité entre les consommateurs et les agriculteurs, une volonté qui se traduit notamment par la mise en place de marchés péï. Un autre axe de développement est celui des AMAPEI. Ces associations pour le maintien d’une agriculture paysanne permettent de connecter directement le producteur et ses clients, en garantissant des produits de qualité à des prix compétitifs tout en tissant des liens humains durables.



