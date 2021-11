A la Une . Marche Blanche en mémoire de Dinah, jeune Réunionnaise de 14 ans

Une marche blanche est organisée à Saint André ce mercredi 10 novembre devant le collège de Mille Roches en hommage à Dinah, adolescente de 14 ans originaire de la Réunion. La jeune fille, victime de harcèlement, a mis fin à ses jours le 5 octobre dernier. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 09:22





Les proches de Dinah se sont donné rendez-vous devant le collège Mille Roches et ont entamé une marche blanche dans les rues de Saint-André. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la tante de Dinah. Une marche blanche se tient ce mercredi matin à Saint-André en hommage à l' adolescente qui a mis fin à ses jours après des années d'harcèlement scolaire Les proches de Dinah se sont donné rendez-vous devant le collège Mille Roches et ont entamé une marche blanche dans les rues de Saint-André.



L'association Orizon a participé à la marche blanche. Dinah avait été victime de harcèlement scolaire après avoir révélé son orientation sexuelle à des camarades de classe.



En cas de crise suicidaire, voici les ressources utiles :

SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00

Le 15 ou le 112 (numéro européen) pour trouver de l’aide et de l’assistance