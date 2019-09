A la Une . "Marchandage", "clientélisme"... Le PLR examine la gestion Sinimalé

"La principale préoccupation du maire est de faire du clientélisme". À la veille du conseil municipal de Saint-Paul, l’élu d’opposition Emmanuel Séraphin a donné ce mercredi une conférence de presse pour fustiger la politique de Joseph Sinimalé.



"Le conseil municipal s’apparente à une agence immobilière car la plupart des affaires concernent la cession de fonciers communaux ", raille l’élu PLR pour qui le maire "brade sans compter le patrimoine communal".



Pour illustrer ses propos, Emmanuel Séraphin évoque notamment une opération d’aménagement à Bois de Nèfles, portée par la SARL Les Figuiers, nécessitant le déclassement de 16 hectares de terrain "classés en grande partie en terrain naturel". Il s'étonne : "Cela va à l’encontre du SAR et du PLU. À aucun moment il n'a été prévu d'urbaniser les terres au-dessus d'une réserve naturelle, classée encore dernièrement en zone humide d'intérêt international". Quant à la gérance de la SARL, le conseiller municipal questionne : "Serait-ce quelqu’un qui a participé à financer la campagne ?". Il demandera des comptes ce jeudi.



Des factures d'eau de plus en plus salées



Autre affaire "pas claire" pointée du doigt par l’élu PLR : la réalisation d'une opération d'aménagement économique sur le secteur de Cambaie. "Après avoir rejeté le projet d’aménagement public porté par le TCO, c'est à un privé que le maire va confier l'aménagement de 24 hectares dans le secteur. On va modifier le PLU alors qu'il n'y a aucune vision sur ce qui va se faire".



La cession à des privés du patrimoine communal est aussi décriée. "Normalement, on cède les délaissés de voiries", indique-t-il, mais les surfaces concernées paraissent exorbitantes. "348 m2, on n'est plus dans du délaissé de voirie", donne-t-il en exemple.



Également mise sur la table, l’augmentation des factures d’eau. "Le prix du m3 d’eau est passé de 0,68 euros à 1,08 euros de 2014 à 2017. Les investissements sont mis en avant comme justification, mais ils n’ont pas augmenté : de 7 millions en 2014, ils sont passés à 1 million en 2017", alerte celui qui s’inquiète d’une nouvelle hausse à venir.



"Un marchandage ignoble"



C'est aussi la politique de Joseph Sinimalé en tant que président du TCO que l'élu PLR condamne. Alors que le dernier conseil communautaire était "en grande partie destiné à revoir les statuts du TCO", il estime qu'à six mois de la fin du mandat, "cette opération s’apparentait à une volonté de gommer des pans de compétences sur lesquels on ne s’est pas engagé, ou bien de créer de nouvelles compétences à faire valoir lors de prochaines élections municipales". Il en veut pour preuve "la suppression d'intérêt communautaire" de certains projets comme le Pôle loisirs nature de Dos d'Âne : "On se débarrasse d'un projet pour ne pas assumer l'échec".



Le plus surprenant, selon Emmanuel Séraphin, reste la volonté de faire inscrire la compétence "Ville ou pays d'art et d'histoire", ce qui obligerait financièrement le TCO à supprimer une compétence facultative. "C'est un marchandage ignoble : on institue le label et en échange le ramassage des corbeilles à papier revient aux communes", indique-t-il, se félicitant toutefois du recul du maire sur le sujet. "C'était un argument dans une campagne alors que le label est en mort clinique", reproche-t-il encore.



"Il y a un travail indispensable à la continuité qui n'a pas été respecté", déplore Suzelle Boucher, adjointe à la culture sous la mandature d'Huguette Bello. "Le label est aujourd’hui en danger, vouloir l’étendre au territoire est une aberration" , conclut celle qui a contribué à l'obtention de cette distinction nationale. M.A Lu 123 fois





Dans la même rubrique : < > [VIDEO] Super Ouragan "DORIAN": Marsh Harbour détruit à plus de 60% selon le Premier Ministre Interpellé pour 6 infractions routières en même temps, il finit à Domenjod