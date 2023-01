A la Une . Marcel Sam Mine est décédé

L'emblématique propriétaire des brasseries Le Royal à Saint-Denis, puis du Roland Garros sur le Barachois, est décédé aujourd'hui à la clinique Sainte-Clotilde à l'âge de 87 ans. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 19:30

Marcel Sam Mine était un personnage de la vie dionysienne. Parti de tout en bas de l'échelle, comme simple barman, il a su exploiter ses talents exceptionnels pour grimper un à un les barreaux de l'échelle sociale.



Marcel (je me permets de l'appeler par son prénom car c'était un ami) n'avait pas son pareil pour flairer les bonnes occasions, qu'il s'agisse des affaires qu'il rachetait et développait, ou de bâtiments situés à des emplacements exceptionnels.



Une de ses plus belles opérations a été le rachat du bâtiment occupé aujourd'hui par le Burger King sur le Barachois et locataire de celui des Anciennes Mutuelles du Mans situé non loin de là et dans lequel il a installé une brasserie de qualité, Le Roland Garros. Marcel Sam Mine y donnait rendez-vous tous les matins à un groupe d'amis, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des magistrats, pour commenter l'actualité du jour et refaire le monde autour d'un café.



Il ne faut pas croire qu'il suffisait d'être un "gros zozo" pour avoir l'honneur d'y être invité. Marcel avait ses têtes et n'étaient conviés à ces discussions que ses amis, ceux qu'il appréciait. Combien de fois ai-je vu des personnalités attendre avec envie que Marcel les invite et qui attendent toujours. Car Marcel avait ses codes et ses principes et il ne suffisait pas d'avoir un portefeuille bien rempli ou un titre ronflant pour faire partie de son cénacle. Il attachait beaucoup plus d'importance à l'amitié vraie et écartait sans manières ceux qui trainaient des casseroles et qui étaient précédés d'une mauvaise réputation.



Ainsi était Marcel.



Ses amis pourront se recueillir samedi au crématorium de Bois Rouge autour de son corps pour la veillée mortuaire et l'enterrement aura lieu dimanche à Saint-Pierre.



Je mettrai cet article à jour en précisant les dates et lieux dès que j'en aurai été informé.





Zinfos974 présente ses sincères condoléances à sa femme Maryse et à ses trois enfants.



