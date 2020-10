Marcel Lescure, Ambassadeur délégué de l'océan Indien, reçu au Département de la Réunion

Ont été abordés la nécessité de la mise en place d'une démarche coordonnée de l'action extérieure des collectivités, à travers la Plateforme de Coopération, en vue d'un impact plus important des projets menés, ainsi que d'une association renforcée du Conseil départemental à l'action de la Commission de l'Océan Indien (COI) d'autant que la France/Réunion en assurera la présidence l'année prochaine.



Par ailleurs, un soutien a été demandé auprès des Ministères de l'Europe et des Affaires Etrangères et des Outre-mers pour la mise en œuvre du futur contrat de coopération qui pourrait être expérimenté par la Collectivité départementale, au profit des publics en recherche d'insertion professionnelle. Enfin, a été discutée la mise en œuvre d'un plan d'actions concret favorisant l'insertion professionnelle des jeunes réunionnais et les échanges de jeunes, conformément à l'accord-cadre signé par le Département, au nom du gouvernement français et l'Organisation Internationale de la Francophonie.