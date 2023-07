A la Une . Marc Paul présente "Regards", un album intimiste de chansons françaises teinté de musiques du monde

Dans son premier album, l'auteur compositeur interprète propose des chansons à texte avec des messages qui lui tiennent à cœur. Par NP - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 11:31

"Regards" est le premier album de Marc Paul, auteur, compositeur et interprète. Un album intimiste de chansons françaises teinté de musiques du monde dans lequel l'auteur propose des chansons à textes avec des messages qui lui tiennent à cœur : "J’ai choisi six titres de mon répertoire pour cette première édition que nous avons voulu identifier chansons françaises", précise-t-il.



Marc Paul est résolument marqué par la culture indian-océanique et africaine dans laquelle il a grandi. D’autres morceaux imprégnés de ce style suivront dans les mois à venir. Qu’il s’agisse du studio d’enregistrement, des musiciens comme de l’album, l'artiste s’est entouré de talents réunionnais uniquement. "Je suis très fier de dire aujourd’hui que mon projet, c’est du 'Made in Réunion'".

D’origine corse, Marc Paul est arrivé à la Réunion avec ses parents enseignants à l’âge de neuf ans. Il commence à composer ses propres chansons en s’accompagnant à la guitare à 16 ans. Après une vie professionnelle bien remplie, ne laissant que peu de place à sa musique, il décide de réaliser un vieux rêve de jeunesse, faire son propre album. Il se lance enfin en 2022, après des années de reports, dans la finalisation de son projet musical.